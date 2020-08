Uwaga na oszustów, którzy próbują naciągać metodą "na tarczę antykryzysową". Kolejny raz przed takimi próbami wyłudzania pieniędzy ostrzega Polski Fundusz Rozwoju.

Zdj. ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Oszuści kontaktują się z właścicielami firm, wysyłając im propozycję pomocy w złożeniu wniosku o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. To warunek - jak podkreślają osoby, które dzwonią z taką ofertą - żeby dostać pieniądze. Proszą też właściciela firmy o podanie danych osobowych, zrobienie przelewu czy nawet o login do konta internetowego

Niepotrzebna tu jest żadna pomoc, jeżeli ktoś chce złożyć wniosek, odwołanie, powinien zwrócić się do Polskiego Funduszu Rozwoju albo do banku, najlepiej bez żadnych pośredników, trzeba też uważać na strony internetowe, czy są to strony tych instytucji - mówi RMF FM prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes Funduszu przypomina, że termin składania wniosków w sprawie tarczy dla małych i średnich firm minął wraz z końcem lipca. Teraz przyjmowane są reklamacje i odwołania. I tu też trzeba uważać na osoby, które dzwonią z ofertą płatnej pomocy.