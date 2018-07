Policjanci w Bolesławcu na Dolnym Śląsku zatrzymali do kontroli samochód. Podejrzewali, że prowadzący go mężczyzna może być nietrzeźwy. Kiedy jeden z funkcjonariuszy podchodził do kierowcy, ten ruszył i potrącił policjanta. "Na szczęście policjantowi nic poważnego się nie stało" - poinformował w niedzielę rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski.

