Ograniczenie możliwości stosowania metody in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione, a także zakaz kriokonserwacji zarodków - przewiduje projekt ustawy, który we wtorek trafił do Sejmu. Wnioskodawcami jest grupa posłów Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS i PiS.

