​Planowanie wypoczynku z dużym wyprzedzeniem to sprawdzony sposób na tańsze bilety lotnicze i pewną rezerwację w obleganych kurortach. Warto zatem pomyśleć o urlopie w przyszłym roku, aby jak najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Także w bieżącym roku zostało sporo okazji na solidny wypoczynek. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć urlop, aby cieszyć się długą przerwą od pracy.

Poznaj pełną listę dni wolnych od pracy w 2026 i 2027 roku i zaplanuj urlop.

Sprawdź, kiedy święta przypadają w sobotę i jak to wykorzystać.

Dowiedz się, jak najlepiej zaplanować wolne, by cieszyć się długim wypoczynkiem.

Dni wolne od pracy w 2026 r.

Przed nami jeszcze sporo okazji do wypoczynku w bieżącym, 2026 roku. Za nami już dwa dni wolne od pracy - 1 stycznia (Nowy Rok) i 6 stycznia (Święto Trzech Króli).

Pozostałe dni wolne od pracy w 2026 r.:

5 kwietnia, niedziela - Wielkanoc;

6 kwietnia, poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja, piątek - Święto Pracy;

3 maja, niedziela - Święto Narodowe Trzeciego Maja;

24 maja, niedziela - Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego);

4 czerwca, czwartek - Boże Ciało;

15 sierpnia, sobota - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada, niedziela - Wszystkich Świętych;

11 listopada, środa - Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia, czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia, piątek - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia, sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jak najlepiej wykorzystać dni wolne w 2026 roku?

W jakie dni robocze najlepiej wziąć urlop, żeby maksymalnie wykorzystać dni wolne jeszcze w bieżącym roku? Wielu pracowników wykorzystało okazję do wydłużenia wypoczynku przy okazji Wielkanocy - biorąc urlop w piątek 3 kwietnia, tym samym wydłużając wypoczynek aż do poniedziałku 6 kwietnia (łącznie 4 dni).

Później, warto wykorzystać jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca. Wówczas wypoczynek można zaplanować od czwartku 4 czerwca (Boże Ciało) aż do niedzieli 7 czerwca - łącznie cztery dni.

Kolejna okazja będzie dopiero w grudniu. Warto wtedy wykorzystać tzw. dodatkowy dzień wolny za drugi dzień Bożego Narodzenia - przypadający w sobotę 26 grudnia - w następnym tygodniu (28.12.2026-03.01.2027) i wziąć jeszcze 3 dni urlopu. Wówczas od pracy można odpocząć od 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) aż do 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok, ustawowo wolny od pracy), co daje razem dziewięć dni wolnych od pracy.

Dni wolne od pracy w 2027 r.

Kalendarz świąt w 2027 roku obejmuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Co istotne, dwa z nich wypadają w sobotę, dzięki czemu należy się tzw. dodatkowy dzień wolny. Warto zwrócić uwagę na święta ruchome, takie jak Wielkanoc czy Boże Ciało, które co roku determinują terminy wiosennych i letnich wyjazdów.

Pełna lista dni wolnych w 2027 roku:

1 stycznia, piątek - Nowy Rok;

6 stycznia, środa - Święto Trzech Króli;

28 marca, niedziela - Wielkanoc;

29 marca, poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja, sobota - Święto Pracy;

3 maja, poniedziałek - Święto Konstytucji 3 Maja;

16 maja, niedziela - Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego);

27 maja, czwartek - Boże Ciało;

15 sierpnia, niedziela - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada, poniedziałek - Wszystkich Świętych;

11 listopada, czwartek - Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia, piątek - Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia, sobota - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia, niedziela - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy wziąć wolne w 2027 roku, aby zyskać najwięcej?

Kalendarz na 2027 r. pokazuje, że rok ten sprzyja fanom weekendowych wyjazdów, czy też błogiego relaksu. Warto zaznaczyć, że w najbardziej komfortowej sytuacji będą pracownicy, którzy pracują wyłącznie w dni robocze i nie muszą przychodzić do pracy w weekendy.

Już początek roku daje szansę na solidny odpoczynek od pracy. Nowy Rok wypada w piątek, co daje pierwszy dłuższy weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak dobierzemy wolne 4, 5, 7 i 8 stycznia, zyskamy aż 10 dni przerwy przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu, z uwagi na dzień wolny 6 stycznia (Święto Trzech Króli).

Następna okazja do wydłużenia wypoczynku pojawi się w marcu przy okazji Wielkanocy - biorąc urlop w piątek 26 marca, można zyskać wolne aż do poniedziałku 29 marca (łącznie cztery dni).

Kolejna dłuższa przerwa wypada w majówkę 2027 r. 1 maja to sobota, a 3 maja - poniedziałek. To idealny moment, by zaplanować dłuższy wyjazd na przełomie kwietnia i maja, zwłaszcza, że święto w sobotę oznacza tzw. dodatkowy dzień wolny.

Bardzo atrakcyjnie wygląda również koniec tego miesiąca. Boże Ciało tradycyjnie wypada w czwartek - w przyszłym roku będzie to 27 maja. Biorąc wolne w piątek, 28 maja, zyskujemy cztery dni nieprzerwanego wypoczynku.

Jesień 2027 roku również nie rozczarowuje. Wszystkich Świętych, 1 listopada, przypada w poniedziałek, co daje trzy dni wolnego. Z kolei Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, to czwartek - wystarczy jeden dzień urlopu w piątek, by cieszyć się kolejnym długim weekendem w listopadzie.

Boże Narodzenie 2027 - jak przypadają święta?

W 2027 roku Wigilia, 24 grudnia, przypada w piątek i będzie to dzień wolny od pracy. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, to sobota, co daje tzw. dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Drugi dzień świąt przypada w niedzielę.

Aby wydłużyć świąteczny wypoczynek, warto odebrać tzw. dodatkowy dzień wolny w poniedziałek 27 grudnia i zaplanować urlop w kolejne dni - 28, 29, 30 i 31 grudnia (od wtorku do piątku), aby cieszyć się bardzo długą przerwą z uwagi na to, że 1 stycznia 2028 wypadnie w sobotę.