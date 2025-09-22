Rosnące ceny energii i nowe przepisy budowlane sprawiają, że rekuperacja staje się jednym z kluczowych rozwiązań domach i mieszkaniach. Poznaj technologię, która łączy oszczędności z wyższym komfortem życia.
Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują zaktualizowane Warunki Techniczne WT2021, które nałożyły na wszystkie nowe budynki (objęte pozwoleniem na budowę po tej dacie) wymóg spełnienia standardu nZEB - niemal zeroenergetycznego.
Najważniejsze wymagania obejmują:
● bardzo niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP ≤ 70 kWh/m²/rok),
● wysoki poziom izolacyjności przegród i stolarki (np. okna o U ≤ 0,9 W/m²K),
● konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii,
● efektywne systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia.
Choć przepisy nie nakazują montażu rekuperacji wprost, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stała się jednym z rozwiązań, które najskuteczniej pomagają sprostać wymaganiom WT2021.
Rekuperacja pozwala odzyskać ponad 90 energii cieplnej z powietrza usuwanego z budynku. Niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie i wymierne oszczędności w domach jednorodzinnych mogą sięgać kilkudziesięciu procent kosztów rocznych. Jednocześnie system zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. W szczelnych, nowoczesnych budynkach poprawia mikroklimat wewnątrz mieszkań, ogranicza wilgoć, redukuje ryzyko pleśni i filtruje smog oraz alergeny.
W przeszłości szacowano go na 12-18 lat, szczególnie dla starszych budynków o słabej izolacji i wentylacji grawitacyjnej. Obecnie, przy dobrze dobranym systemie i w nowoczesnym budownictwie, czas zwrotu może wynosić nawet 3-5 lat, głównie dzięki:
● oszczędnościom na ogrzewaniu (do 30% rocznie),
● rosnącym cenom energii,
● dofinansowaniom i ulgom, w tym programowi "Czyste Powietrze".
Inne potrzeby mają małe mieszkania, a inne duże domy. Inwestorzy czy właściciele domów coraz częściej szukają sprawdzonych i wszechstronnych rozwiązań renomowanych producentów. Centrale rekuperacyjne Alnor zapewniają rozwiązania dostosowane zarówno do specyfiki budynku, jak i oczekiwań użytkowników, łącząc praktyczny wymiar inwestycji z realnymi oszczędnościami:
● Mieszkania i kawalerki - tutaj liczy się każdy centymetr, dlatego sprawdzają się kompaktowe centrale montowane w suficie podwieszanym lub zabudowie meblowej. Przykładem takiego rozwiązania jest FlatAIR i FlatAIR-X od Alnor - kompaktowe jednostki, które zapewnią pełną funkcjonalność rekuperacji przy minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń.
● Domy jednorodzinne - potrzebne są urządzenia wydajne, ale jednocześnie ciche i energooszczędne. Takie parametry łączy np. MinistAIR i BoxAIR, centrale Alnor zaprojektowane do codziennego, komfortowego użytkowania.
● Budynki z ograniczoną przestrzenią techniczną - niskie centrale, które można montować w różnych pozycjach, jak SlimAIR, gwarantują sprawność odzysku ciepła sięgającą 95%.
● Apartamenty - w dużych domach i wymagających realizacjach najlepiej sprawdzają się centrale , takie jak PremAIR. Wyposażone w zaawansowane systemy sterowania i wydajne wymienniki, spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej.
Dobór odpowiedniego urządzenia ułatwia konfigurator AlnorSELECT, który pozwala szybko znaleźć centralę dopasowaną do użytkowników, metrażu, specyfiki budynku i oczekiwanych parametrów pracy.
Rekuperacja łączy ekonomię, zdrowie i komfort, a Alnor udowadnia, że z sukcesem można dopasować nowoczesny system wentylacji do każdego typu budynku. Lepsza jakość życia, spełnienie wymagań prawnych i większa atrakcyjność nieruchomości na rynku to nie jedyne zalety.
● realne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i chłodzenie,
● poprawa jakości powietrza i mikroklimatu w budynku,
● rozwiązania dopasowane do różnych typów inwestycji, od kawalerki po rezydencję,
● integracja z systemami inteligentnego domu,
● możliwość skorzystania z dofinansowań i ulg podatkowych.
Jeśli planujesz inwestycję w nowoczesną wentylację, sprawdź pełną ofertę Alnor i przekonaj się, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.