Rosnące ceny energii i nowe przepisy budowlane sprawiają, że rekuperacja staje się jednym z kluczowych rozwiązań domach i mieszkaniach. Poznaj technologię, która łączy oszczędności z wyższym komfortem życia.

Nowe przepisy budowlane a rekuperacja - co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują zaktualizowane Warunki Techniczne WT2021, które nałożyły na wszystkie nowe budynki (objęte pozwoleniem na budowę po tej dacie) wymóg spełnienia standardu nZEB - niemal zeroenergetycznego.

Najważniejsze wymagania obejmują:

● bardzo niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP ≤ 70 kWh/m²/rok),

● wysoki poziom izolacyjności przegród i stolarki (np. okna o U ≤ 0,9 W/m²K),

● konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii,

● efektywne systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia.

Choć przepisy nie nakazują montażu rekuperacji wprost, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stała się jednym z rozwiązań, które najskuteczniej pomagają sprostać wymaganiom WT2021.

Jak rekuperacja wpływa na domowe rachunki?

Rekuperacja pozwala odzyskać ponad 90 energii cieplnej z powietrza usuwanego z budynku. Niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie i wymierne oszczędności w domach jednorodzinnych mogą sięgać kilkudziesięciu procent kosztów rocznych. Jednocześnie system zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. W szczelnych, nowoczesnych budynkach poprawia mikroklimat wewnątrz mieszkań, ogranicza wilgoć, redukuje ryzyko pleśni i filtruje smog oraz alergeny.





Czas zwrotu inwestycji w rekuperację

W przeszłości szacowano go na 12-18 lat, szczególnie dla starszych budynków o słabej izolacji i wentylacji grawitacyjnej. Obecnie, przy dobrze dobranym systemie i w nowoczesnym budownictwie, czas zwrotu może wynosić nawet 3-5 lat, głównie dzięki:

● oszczędnościom na ogrzewaniu (do 30% rocznie),

● rosnącym cenom energii,

● dofinansowaniom i ulgom, w tym programowi "Czyste Powietrze".

Jakie centrale rekuperacyjne wybrać do domu, mieszkania czy większej inwestycji?

Inne potrzeby mają małe mieszkania, a inne duże domy. Inwestorzy czy właściciele domów coraz częściej szukają sprawdzonych i wszechstronnych rozwiązań renomowanych producentów. Centrale rekuperacyjne Alnor zapewniają rozwiązania dostosowane zarówno do specyfiki budynku, jak i oczekiwań użytkowników, łącząc praktyczny wymiar inwestycji z realnymi oszczędnościami:

● Mieszkania i kawalerki - tutaj liczy się każdy centymetr, dlatego sprawdzają się kompaktowe centrale montowane w suficie podwieszanym lub zabudowie meblowej. Przykładem takiego rozwiązania jest FlatAIR i FlatAIR-X od Alnor - kompaktowe jednostki, które zapewnią pełną funkcjonalność rekuperacji przy minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń.

● Domy jednorodzinne - potrzebne są urządzenia wydajne, ale jednocześnie ciche i energooszczędne. Takie parametry łączy np. MinistAIR i BoxAIR, centrale Alnor zaprojektowane do codziennego, komfortowego użytkowania.

● Budynki z ograniczoną przestrzenią techniczną - niskie centrale, które można montować w różnych pozycjach, jak SlimAIR, gwarantują sprawność odzysku ciepła sięgającą 95%.

● Apartamenty - w dużych domach i wymagających realizacjach najlepiej sprawdzają się centrale , takie jak PremAIR. Wyposażone w zaawansowane systemy sterowania i wydajne wymienniki, spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej.

Dobór odpowiedniego urządzenia ułatwia konfigurator AlnorSELECT, który pozwala szybko znaleźć centralę dopasowaną do użytkowników, metrażu, specyfiki budynku i oczekiwanych parametrów pracy.

Dlaczego warto postawić na rekuperację Alnor?

Rekuperacja łączy ekonomię, zdrowie i komfort, a Alnor udowadnia, że z sukcesem można dopasować nowoczesny system wentylacji do każdego typu budynku. Lepsza jakość życia, spełnienie wymagań prawnych i większa atrakcyjność nieruchomości na rynku to nie jedyne zalety.

Korzyści z wyboru central Alnor to również:

● realne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i chłodzenie,

● poprawa jakości powietrza i mikroklimatu w budynku,

● rozwiązania dopasowane do różnych typów inwestycji, od kawalerki po rezydencję,

● integracja z systemami inteligentnego domu,

● możliwość skorzystania z dofinansowań i ulg podatkowych.

Jeśli planujesz inwestycję w nowoczesną wentylację, sprawdź pełną ofertę Alnor i przekonaj się, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.