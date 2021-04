"Zastanawiałem się, żeby się wstrzymać, ale uznałem, że jest jakaś granica przekroczona" – tak poseł Platformy Obywatelskiej Ireneusz Raś skomentował głosowanie przeciwko kandydaturze Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich. "To sama Lewica powinna zastanowić się, dlaczego tak zagłosowaliśmy" – dodał. Zarzucił też kandydatowi Lewicy na RPO kontrowersyjność i nadpobudliwość.

Sejm w czwartek wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Na kandydata zgłoszonego przez PiS głosowało 240 posłów, 201 było przeciwko, a 11 osób wstrzymało się od głosu. Musi go teraz zaakceptować Senat.



Wymaganej większości głosów nie uzyskał kandydat KO i PSL prof. Sławomir Patyra oraz kandydat Lewicy Piotr Ikonowicz. Za Patyrą głosowało 204 posłów (129 z KO, 45 z Lewicy, 22 z PSL, 4 z Polski 2050, 3 z Konfederacji i 1 niezrzeszony). Ikonowicz zdobył 80 posłów (47 z Lewicy, 20 z PSL i 12 z KO, ale głównie posłowie Zielonych i Inicjatywy Polskiej).



Brak poparcia dla Ikonowicza ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, której większość się wstrzymała, choć aż 9 było przeciw (Konrad Frysztak, Jan Grabiec, Klaudia Jachira, Paweł Kowal, Arkadiusz Myrcha, Sławomir Neumann, Paweł Poncyljusz, Ireneusz Raś i Jarosław Urbaniak), wywołał niezadowolenie polityków Lewicy. "Hej, Platforma Obywatelska, to jest według was współpraca opozycji? Lewica nie miała problemu, aby poprzeć waszego kandydata na RPO, a wy zagłosowaliście z PiS przeciw naszemu. Słabo" - napisała na Twitterze posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. "Mam nadzieję, że z ust Jana Grabca, Pawła Kowala, Arkadiusza Myrchy, Sławomira Neumanna, Pawła Poncyjlusza, Ireneusza Rasia i innych z PO nie usłyszę już nigdy zaklęć o “jednoczeniu opozycji". Po tym, jak głosowali z PiS-em przeciw demokratycznemu kandydatowi na RPO, to byłaby jednak hipokryzja" - stwierdził lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Ireneusz Raś w rozmowie z PAP przyznał, że rekomendacja klubu była taka, aby ws. Ikonowicza wstrzymać się od głosu.- ocenił.- tłumaczył Raś.- dodał.

Ikonowicz jest osobą bardzo kontrowersyjną i gdyby słuchać tylko rekomendacji Lewicy, która wystawiła laurkę, ale warto patrzeć na całość działania tej osoby przez wiele lat i na te kontrowersje, które tej osobie towarzyszą - zauważył Raś. Uważam, że takie osoby nadpobudliwe nie powinny reprezentować urzędu tak poważnego, bo na tym urzędzie potrzeba umiaru i według mnie bardzo szerokiego porozumienia politycznego, żeby każdy Rzecznika szanował, żeby miał powszechny autorytet - ocenił.