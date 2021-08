Specjalne komunikaty po śląsku pojawią się przed przejściami dla pieszych w Chorzowie. Mają poprawić bezpieczeństwo i przypominać, że przed przejściem przez jezdnię trzeba się zatrzymać i zachować ostrożność.

Jeden z napisów namalowanych przed pasami w Chorzowie / Anna Kropaczek / RMF FM

“Dej pozor na banka" - jeden z pierwszych napisów takiej treści namalowano dziś przed pasami przy urzędzie miasta w Chorzowie. Mieszkańcy nie mają problemu ze zrozumieniem, o co chodzi.

Uważaj na tramwaj. Mieszkam tu, więc rozumiem - mówi reporterce RMF FM jeden z mieszkańców Chorzowa. Dodaje, że każdy sposób na poprawę bezpieczeństwa jest dobry.

Główny grzech pieszych to wpatrywanie się w telefon komórkowy i wchodzenie na jezdnię bez rozglądania się i sprawdzenia, czy jedzie samochód. Napisy namalowane przed przejściami są duże i zwracają uwagę. Żeby przeczytać, co tu jest napisane, musze się zatrzymać. Może wtedy uświadomię sobie, że jestem przed przejściem dla pieszych i jak już się zatrzymałem, to rozejrzę się w prawo i w lewo - mówi Sebastian Imiołczyk, rzecznik chorzowskiej policji.

Jedno z ostrzeżeń skierowanych do pieszych w Chorzowie / Anna Kropaczek / RMF FM

Napisy pojawią się na razie w 10 miejscach w Chorzowie. To przejścia dla pieszych wskazane przez policję. Przygotowano trzy wersje ostrzeżeń: Mobilniok albo życie (Telefon albo życie), Fest ruchliwo sztrasa (Bardzo ruchliwa ulica) i Dej pozór na banka (Uważaj na tramwaj).