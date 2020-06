To już ostatnie chwile, by dołączyć do zbiórki na telefon wsparcia dla samotnych seniorów DOBRE SŁOWA, który w odpowiedzi na skutki pandemii zorganizowała Szlachetna Paczka. Od tych kilku godzin zależą miesiące pomocy – jeżeli uda się dokończyć zbiórkę, osoby starsze będą mogły korzystać ze wsparcia psychologów oraz wolontariuszy Szlachetnej Paczki do końca 2020 roku. Ponad 20 tysięcy zł. w niecałe 24 godziny – Polacy nie raz pokazywali, że gdy chodzi o los najbardziej potrzebujących, to granice dobroczynności nie istnieją. Liczy się każda wpłata, dołącz do zbiórki!

