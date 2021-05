W niedzielę warszawskie Schronisko Na Paluchu organizuje akcję darmowego czipowania kotów. Będzie się ona odbywać w godzinach od 12 do 16 przy ul. Grochowskiej 262, czyli w Dzielnicowym Biurze Finansowania Oświaty. "Kochasz swojego kota? Podaruj mu wyjątkowy prezent – tożsamość" - podkreślają organizatorzy.

Organizatorzy proszą, by właściciele kotów pamiętali o zabraniu ze sobą dowodu osobistego i książeczki zdrowia zwierzęcia. "Czipowanie to jedno małe ukłucie, a zabezpieczenie na całe kocie życie. Czipy zostaną przez nas zarejestrowane z bazie Safe-Animal w ciągu maksymalnie 7 dni od wydarzenia, o czym zostaną Państwo poinformowani smsem" - czytamy na stronie internetowej Schroniska na Paluchu.

W związku z reżimem sanitarnym opiekunowie z kotami będą wpuszczani do budynku pojedynczo. Trzeba będzie też mieć maseczkę, a na miejscu będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Personel schroniska będzie pracował w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych.



Organizatorzy akcji apelują, by zachowywać dystans społeczny w kolejce oczekujących. Przyznają, że o godz. 12 spodziewają się największej liczby chętnych i sugerują, by przychodzić na miejsce akcji również o innych porach.

Dlaczego warto zaczipować kota?

Czipowanie w przypadku zaginięcia zwierzęcia pozwala na szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem ma wielkość ziarenka ryżu. Nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.



Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to w praktyce natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.