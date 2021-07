W najbliższą sobotę, z samego rana, pierwsi spośród 4000 wolontariuszy wyruszą na tatrzańskie szlaki, by posprzątać je w ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji Czystych Tatr ekoMałopolska. W Zakopanem pojawią się również liczni ambasadorzy oraz twórcy internetowi. Pod Gubałówką stanie edukacyjna śmieciarka „Miecia”, a całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo w ramach „Studia Czysta Polska”.

Akcja odbędzie się po raz 10. / Materiały prasowe

Wielkie sprzątanie

Wolontariusze otrzymali możliwość internetowej rejestracji, dzięki czemu w wyznaczonych, siedmiu punktach mobilnych będą już tylko odbierać pakiety. Osoby, które nie zdecydowały się na wcześniejszą rejestrację, mogą to zrobić u wylotu szlaków: do Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, Doliny Małej Łąki, Doliny Strążyskiej, Doliny Chochołowskiej, w Kuźnicach oraz w Punkcie Informacji Turystycznej pod Gubałówką.

Zostało przygotowane 2500 pełnych pakietów z koszulkami uprawniającymi do bezpłatnego wejścia na teren TPN. Dodatkowe 1500 osób, będzie mogło dołączyć do wielkiego sprzątania już bez wspomnianej koszulki. W pakietach znajdą się workoplecaki, worki na śmieci, rękawiczki, a także prowiant zapewniony przez partnerów wydarzenia. Sprzątanie to jednak nie wszystko, ponieważ inicjatywa jest znacznie bardziej rozbudowana.

Od lat podkreślamy, że Czyste Tatry to nie jest projekt śmieciarski. Nasze jednorazowe uprzątnięcie szlaków niewiele zmieni. Regularnie o czystość w górach dbają wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego, pracownicy PKL, biegacze, czy uczciwi turyści. Naszą misją jest edukacja. Zmiana świadomości i pokazanie, że dbałość o środowisko naturalne to w obecnych czasach najważniejsza misja dla każdego z nas - powiedział Rafał Sonik, który był jednym z organizatorów pierwszej edycji w 2012 roku i spiritus movens każdej kolejnej.

Przede wszystkim edukacja

/ Materiały prasowe

Misję edukacyjną Stowarzyszenie Czysta Polska wypełnia, dbając między innymi o to, by dobry przykład płynący z gór dotarł w jak najodleglejsze rejony kraju. W akcję zaangażowało się wielu ambasadorów. W Tatry przyjadą m.in. Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Sonik, Maryna Gąsienica-Daniel, Mateusz Ligocki, Gromee, Andrzej Polan, Karol Wójcicki, czy Joanna Jabłczyńska. Nie zabraknie też twórców internetowych, którzy po raz czwarty zapraszają swoich fanów na EkoMeetUp. W sprzątaniu weźmie udział aż 40 youtuberów, na czele z Rezigiuszem, Palion, N3jxiom, czy Yoshi.

Wsparcie ambasadorów oraz youtuberów pozwala nam zdecydowanie zwiększyć zasięg komunikatu. Co więcej, nasze przesłanie w ich wypowiedziach i obecności podczas akcji nabiera jeszcze większej mocy. Dzięki nim, młodzi i starsi ludzie zmieniają swoje nawyki i zaczynają się zastanawiać, jak mogą zacząć działać na korzyść środowiska naturalnego - podkreślił Rafał Sonik.

To jednak nie wszystko. W Centrum Rozrywki pod Gubałówką, przez całą sobotę będzie stać słynna już, edukacyjna śmieciarka "Miecia", która pod Tatry zawitała podczas poprzedniej edycji. Będzie dostępna dla wszystkich turystów, nie tylko tych, którzy zdecydują się sprzątać szlaki. Dzięki niej można poznać zasady segregacji oraz dowiedzieć się i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces recyklingu odpadów.

Czysta Polska od Tatr po Bałtyk

/ Materiały prasowe

W jubileuszowym roku, Stowarzyszenie Czysta Polska postanowiła znacząco rozszerzyć swoje działania i przenieść je również w inne rejony kraju. W ten sposób narodził się projekt Czysty Bałtyk. W dniach 27-28 sierpnia odbędzie się wielkie sprzątanie plaż na Półwyspie Helskim oraz w Trójmieście. Towarzyszyć mu będzie konferencja zorganizowana przez United Nations Global Compact Network Poland, poświęcona ochronie klimatu oraz ekosystemów morskich.

Wraz z rozpoczęciem przygotowań do organizacji Czystego Bałtyku, rusza również wielkie sprzątanie całego kraju pod hasłem #CzystaPolska #OdTatrPoBałtyk. W ramach inicjatywy stowarzyszenie roześle 5000 pakietów startowych do chętnych osób, by zmotywować ich do posprzątania swojego najbliższego otoczenia. Tym sposobem, we wszystkie działania w 2021 roku zaangażowanych będzie około 14 tysięcy wolontariuszy!