Finał tegorocznej edycji Czystych Tatr został przesunięty na 26-27 lipca. Zmiana oznacza, że największe sprzątanie polskich gór z zalegających śmieci odbędzie się w samym środku sezonu letniego, gdy Tatry odwiedzają tłumy turystów. To czas, gdy o góry trzeba zatroszczyć się ze szczególnym zaangażowaniem, a zarazem okazja, by przekazać ideę dbania o środowisko jeszcze większemu gronu osób.

Najbliższe dwa miesiące to dla Stowarzyszenia Czysta Polska okres wytężonej pracy i jednocześnie szansa, by zainspirować i zaktywizować społeczeństwo do wspólnego dbania o tatrzański krajobraz. Dodatkowy czas zostanie wykorzystany, by jeszcze intensywniej promować proekologiczne postawy oraz odpowiedzialne zachowanie na szlakach.



Stowarzyszenie już od ośmiu lat pokazuje, że o unikalne piękno gór należy dbać przez cały rok. Dzięki działaniom mającym na celu budowanie ekologicznej świadomości w społeczeństwie oraz licznym edukacyjnym przedsięwzięciom, liczba wolontariuszy sprzątających górskie szlaki rośnie z roku na rok, a ilość zebranych odpadów maleje.

Z uwagi na nowy termin wydarzenia, wszystkie zarejestrowane dotychczas osoby powinny powtórne uzupełnić formularz i dopisać się do elektronicznej bazy wolontariuszy na https://czystapolska.org.pl/ rejestracja/. O konieczności ponownego udziału w procesie rejestracji, każdy zostanie powiadomiony także mailowo.

Niezmienne pozostają natomiast wyjątkowa atmosfera i niepowtarzalny klimat Czystych Tatr, które czynią z każdego finału prawdziwe święto miłośników natury. Ciekawe warsztaty edukacyjne, energetyczny koncert, wspólne bicie rekordu Polski z pewnością pojawią się na Równi Krupowej w Zakopanem w ostatni weekend lipca. Szczegóły na temat zaplanowanych atrakcji będą na bieżąco komunikowane na stronie internetowej czystapolska.org.pl oraz na profilu facebook Czyste Tatry.