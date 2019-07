Już po raz ósmy w ramach projektu Czyste Tatry wolontariusze ruszą na szlaki, by posprzątać góry. Tatrzańskie trasy zostaną oczyszczone z zalegających śmieci, a tysiące miłośników górskich wędrówek i ambasadorzy wydarzenia ponownie przypomną, że o nasz naturalny krajobraz powinniśmy dbać przez cały rok. Tegoroczny finał odbędzie się w ostatni weekend lipca - 26 i 27.07. w Zakopanem.

Wolontariusze wyruszyli na tatrzańskie szlaki, by posprzątać śmieci pozostawione przez turystów / Grzegorz Momot / PAP

Projekt Czyste Tatry realizowany jest od 2012 roku i w krótkim czasie stał się jedną z najważniejszych i największych ekologicznych inicjatyw w kraju, stawiając sobie za cel uświadamianie społeczeństwu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i edukację w tym zakresie. Podjęta misja na rzecz zmiany codziennych postaw przynosi coraz większe efekty, przyciągając do uczestnictwa w inicjatywie osoby nie tylko z gór, ale ze wszystkich zakątków Polski. Ideę Czystych Tatr wsparli dotychczas m.in. aktorka Joanna Jabłczyńska, pogodynek i podróżnik Bartosz Jędrzejak, aktor Tomasz Ciachorowski, krytyk kulinarny i osobowość telewizyjna Robert Makłowicz, pochodzący z Podhala trener personalny Mariusz "Qczaj" Kuczaj, trenerka komunikacji Tatiana Mindewicz-Puacz, artysta kabaretowy Marcin Daniec, prezenterka i dziennikarka telewizji TTV i TVN Turbo Aleksandra Kutz, biegaczka i trener personalny Adrianna Palka, jeden z najpopularniejszych youtuberów Remigiusz "Rezigiusz" Wierzgoń oraz ikona polskiego himalaizmu - Krzysztof Wielicki.

Od początku istnienia projektu chcemy wysyłać wszystkim jasną wiadomość - nasza przyroda pozostanie unikalnie piękna tylko wtedy, kiedy sami o nią zadbamy. Robimy to już od siedmiu lat, przecierając nie tylko górskie szlaki, ale też drogi do budowania świadomości ekologicznej - mówi Rafał Sonik, przedsiębiorca, rajdowiec i pierwszy ambasador projektu Czyste Tatry.

Co roku na początku lata grupy wolontariuszy usuwają śmieci, pozostawiając najwyższe polskie góry w ich najpiękniejszej, nie zniszczonej ludzką działalnością formie. W ubiegłorocznej edycji, ponad 7 tys. wolontariuszy zebrało 420 kg śmieci, przemierzając dokładnie 275 km tatrzańskich szlaków. W ciągu siedmiu lat liczba chętnych wyruszających sprzątać Tatry przekroczyła 20 tys., a z gór zniknęło już blisko 5 ton odpadów. Z każdym rokiem przybywa wolontariuszy i partnerów, a ubywa śmieci. Ten trend potwierdza, że przesłanie Czystych Tatr spełnia swój najważniejszy cel - budowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa.

W górach znajdziemy wszystko, co najlepszego może dać nam natura - wolność, piękno, różnorodność i ciszę. W ramach projektu Czyste Tatry chcemy pokazać, jak możemy jej się za to odwdzięczyć, dbając o czystość szlaków i zachowanie ich naturalnego piękna. Każdym wspólnym wyjściem w Tatry udowadniamy, że w górach nie ma miejsca na śmieci, a samo śmiecenie to obciach. Walczymy nie tylko z odpadami, ale przede wszystkim ze szkodliwymi nawykami i cieszymy się, że inspirujemy innych do odpowiedzialnego zachowania - podkreśla zwycięzca Rajdu Dakar i siedmiokrotny zdobywca rajdowego Pucharu Świata.



Każdej kolejnej edycji projektu towarzyszą dodatkowe atrakcje, koncerty, warsztaty, a nawet bicie rekordów Guinnessa. Finał Czystych Tatr, odbywający się w Zakopanem, to nie tylko sprzątanie śmieci, ale też okazja do wspólnej zabawy, nawiązywania nowych kontaktów i spędzenia czasu w gronie miłośników gór. Niespodzianki pojawią się także tym razem, a wiadomości na ich temat będzie można znaleźć między innym na uruchomionej w zupełnie nowej odsłonie stronie internetowej Stowarzyszenia Czysta Polska. Pod adresem www.czystapolska.org.pl dostępne będą najważniejsze aktualności oraz wszystkie informacje niezbędne dla wolontariuszy. Już niebawem na stronie oraz na facebookowym profilu Czystych Tatr pojawią się pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji. Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji.

/ Materiały prasowe