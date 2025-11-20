Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego ukazuje istotne różnice w długości życia w zdrowiu między kobietami i mężczyznami w Polsce. W 2024 roku przeciętna długość życia w zdrowiu wyniosła 65,3 roku dla kobiet i 61,6 roku dla mężczyzn. Oznacza to, że Polki mogą cieszyć się zdrowym życiem średnio o 3,7 roku dłużej niż Polacy.

Gdzie Polacy żyją najdłużej? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

GUS definiuje trwanie życia w zdrowiu jako okres życia spędzony bez niepełnosprawności. To właśnie ten wskaźnik coraz częściej staje się kluczowym miernikiem jakości życia i efektywności systemów ochrony zdrowia.

"Wydłużenie trwania życia w zdrowiu jest jednym z głównych celów polityki zdrowotnej wielu krajów. Jeżeli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta szybciej niż przeciętne trwanie życia, oznacza to, że ludzie przez coraz większą część życia charakteryzują się dobrym zdrowiem"- podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Z raportu wynika, że mężczyźni w Polsce cieszą się dobrym zdrowiem przez 82,2 proc. swojego życia, podczas gdy kobiety - przez 79,4 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu do 2023 roku długość życia w zdrowiu wzrosła - o 0,3 roku dla mężczyzn i o 0,7 roku dla kobiet. To pozytywny sygnał, świadczący o poprawie kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Różnice w długości życia w zdrowiu są widoczne nie tylko między płciami, ale także między mieszkańcami miast i wsi. Kobiety oraz osoby mieszkające w miastach mogą liczyć na dłuższe życie w zdrowiu niż mężczyźni oraz mieszkańcy terenów wiejskich.

Gdzie żyje się najdłużej?

Analizując dane regionalne, można zauważyć wyraźne zróżnicowanie między województwami.

W przypadku mężczyzn najniższym trwaniem życia i życia w zdrowiu charakteryzują się województwa łódzkie i świętokrzyskie. Z kolei najlepsze wyniki odnotowano w województwach opolskim, mazowieckim, małopolskim oraz pomorskim, gdzie zarówno długość życia, jak i długość życia w zdrowiu przekroczyły średnią krajową.

Jeśli chodzi o kobiety, województwo łódzkie również wypada najgorzej pod względem obu parametrów. Najlepsze wyniki osiągnęły natomiast województwa opolskie, mazowieckie i małopolskie, gdzie kobiety mogą liczyć na dłuższe życie w zdrowiu niż przeciętna Polka.