Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadzi ogólnopolskie badania miejskich tężni - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To efekt między innymi interwencji i informacji ujawnionych przez naszych dziennikarzy. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli szkodliwe bakterie i pleśń w mgiełce, którą inhalują się osoby korzystające z tężni w centrum Nowej Huty.

Sanepid zbada tężnie w całej Polsce / Jerzy Ochoński / PAP

Inspektorzy sprawdzą przede wszystkim wodę w miejskich tężniach oraz powietrze wokół nich. W najbliższych dniach powstanie lista wybranych tężni różnego typu, z różnych części Polski, które zostaną sprawdzone.

Wyniki badań będą koncentrowały się wokół wody, którą tężnie są zasilane, to nie zawsze jest solanka. Będziemy badać aerozol powietrzny wokół tężni. Powstanie próbka tężni, która będzie reprezentatywna. Opracowujemy metodologię badań - podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.

Kontrole - jak ustalił nasz dziennikarz - potrwają kilka tygodni. Na podstawie wyników powstaną ogólnopolskie wytyczne dla inspekcji sanitarnych, samorządów oraz dla operatorów tężni, jak dodatkowo dbać o czystość i bezpieczne warunki takich miejsc.

Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewniają, że cały czas z takich miejsc można swobodnie korzystać, zgodnie z instrukcjami przygotowanymi przez operatorów tężni. To, jak długo i w jakiej odległości można korzystać z tężni, zależy od konkretnego obiektu - dodaje Marek Waszczewski.

Część specjalistów zwraca uwagę, że na przykład osoby z chorobami układu oddechowego powinny upewnić się u lekarza, czy korzystanie z takich miejsc jest dla nich na pewno wskazane.