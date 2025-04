Pierwszych utrudnień w ruchu kierowcy mogą spodziewać się już latem - zapowiada miasto, które wybrało dziś wykonawcę przebudowy al. Unii Lubelskiej. Prace mogą trwać niemal dwa lata

Most na Bystrzycy - zdjęcie ilustracyjne / Marek Bazak / East News

Najwięcej utrudnień będzie wynikać z wymiany mostów na Bystrzycy, które są w tak złym stanie, że trzeba je rozebrać i zbudować nowe. Osłabiony jest zwłaszcza most, po którym biegnie jezdnia w kierunku kompleksu basenów.

Operacja na rzece będzie najbardziej kosztowną częścią przebudowy al. Unii Lubelskiej, której wykonawca został wybrany dzisiaj przez miejski Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Umowa na ponad 65 mln zł ma być zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów, które zostało dzisiaj wskazane jako zwycięzca przetargu. Jego oferta była najtańsza spośród dziesięciu złożonych. Przegrani mogą jeszcze zaskarżyć wynik przetargu.

Umowa ma zobowiązać wykonawcę do uporania się ze wszystkimi pracami w ciągu 24 miesięcy od podpisania kontraktu. Będzie on obejmować przebudowę al. Unii Lubelskiej od ronda Lubelskiego Lipca ‘80 do wyjazdu z galerii handlowej niedaleko Zamku.

W ramach przebudowy wymieniona ma być konstrukcja obu jezdni, na których wydzielone zostaną buspasy. Zachowana ma być sieć zasilająca dla trolejbusów, z której korzysta obecnie tylko linia 154, kursująca w dni powszednie raz na godzinę, a w weekendy raz na dwie godziny.

Po stronie targu przewidziano jezdnię serwisową do obsługi przyległych nieruchomości, piesi mają dostać równe chodniki, a rowerzyści drogi dla rowerów. Projekt przewiduje też wymianę oświetlenia ulicy, montaż wyświetlaczy przystankowych i posadzenie ponad 200 drzew.

Przy okazji przebudowany ma być też krótki odcinek ul. Zamojskiej między skrzyżowaniem z al. Unii Lubelskiej a skrętem w ul. Stolarską. Z kolei na końcu dwóch ślepych uliczek: Stolarskiej i Przemysłowej, mają być urządzone miejsca do zawracania.