Czesław Jerzy Małkowski jest niewinny - taki wyrok w seksaferze wydał Sąd Rejonowy w Olsztynie. Były prezydent Olsztyna oskarżony był m.in. o gwałt na urzędniczce.

Czesław Małkowski / Tomasz Waszczuk / PAP

Sąd Rejonowy w Olsztynie uniewinnił byłego prezydenta tego miasta Czesława Jerzego Małkowskiego od zarzutów gwałtu. Wyrok zapadł w drugim procesie, jest nieprawomocny. Uzasadnienie wyroku w sprawie Małkowskiego nie jest znane, ponieważ proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

To już drugi proces w sprawie byłego prezydenta Olsztyna. W 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie skazał Małkowskiego na pięć lat więzienia oraz wydał sześcioletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach administracji publicznej. Czesław Jerzy Małkowski od wyroku odwołał się do sądu wyższej instancji. W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok. Historia zatoczyła koło, ponieważ sprawa wróciła do Sądu Rejonowego w Olsztynie, który jako pierwszy zajmował się olsztyńską seksaferą.

Olsztyńska seksafera ma swój początek w publikacji "Rzeczpospolitej" z 21 stycznia 2008 roku. Gazeta napisała wtedy, że urzędujący, bezpartyjny wówczas (dawniej SLD) prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski molestował pracujące w ratuszu urzędniczki. Jedną, która była w 38. tygodniu ciąży, Małkowski miał zgwałcić. Kobieta poszła do ginekologa, a lekarz zawiadomił prokuraturę. Ta jednak umorzyła sprawę, ponieważ pokrzywdzona nie podała nazwiska sprawcy i nie złożyła wniosku o jego ściganie. Kobieta miała zeznać, że odmawia podania personaliów sprawcy, bo się go obawia.

Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Okręgowa w Olsztynie na nowo wszczęła umorzone już śledztwo ws. gwałtu na ciężarnej. Pretekstem do wznowienia sprawy było to, że w pierwszym postępowaniu nie ustalono, czy gwałt zagrażał zdrowiu i życiu płodu oraz matki, a takie sprawy prowadzi się z urzędu.

Odpowiedzią Małkowskiego na publikację była zwołana tego samego dnia konferencja prasowa, na której stwierdził on, że wszystkie informacje są "pomówieniami". Małkowski zapowiedział wówczas skierowanie sprawy do sądu, czego nie uczynił do dziś.

Publikacja wywołała w Olsztynie falę wzburzenia i oburzenia ponieważ Małkowski jako prezydent kreował się na wzorowego męża i ojca. Na wiele uroczystości przychodził z żoną, uczestniczył w nabożeństwach, demonstrował związki z proboszczami. Część mieszkańców miasta uwierzyła w zapewnienia prezydenta o jego niewinności, inni uznali, że jest to dwulicowy i zakłamany człowiek. Taki podział w tej sprawie utrzymuje się w mieście do dziś - Małkowski ma swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników.

Mimo publikacji Małkowski nie zamierzał zrezygnować z funkcji. Dwa dni po ujawnieniu afery jego żona zawiadomiła policję o zaginięciu: Małkowski miał bez uprzedzenia wyjść z ratusza, a w gabinecie znaleziono zaadresowany do rodziny list. Prezydent - cały i zdrowy - odnalazł się po dwóch godzinach. Sytuacja ta sprawiła, że wszystkie środowiska polityczne w mieście zaczęły namawiać Małkowskiego do pójścia na urlop, z czego ten nie skorzystał.

W tym czasie pocztą pantoflową mieszkańcy Olsztyna przekazywali sobie zdjęcia Małkowskiego, który z opuszczonymi spodniami siedział przy ratuszowym biurku oraz wulgarne nagrania rozmów, w których proponował jednej z urzędniczek seks na wieży ratusza. Małkowski potem kwestionował wiarygodność i zdjęć, i nagrań. W tym czasie prezydent nadal chętnie pokazywał się publicznie.

Mimo seksafery Czesław Jerzy Małkowski nadal miał duże poparcie mieszkańców Olsztyna. W ostatnich wyborach samorządowych, w pierwszej turze zdobył ponad 30 procent głosów. W drugiej turze przegrał z Piotrem Grzymowiczem. Obecnie były prezydent Olsztyna jest miejskim radnym.

