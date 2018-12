Polska Stacja Antarktyczna "Arctowski" szuka uczestników 44. wyprawy antarktycznej w sezonie 2019-2020. Pracę mogą znaleźć nie tylko naukowcy.

Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego / Tomasz Janecki / PAP

Nabór na uczestników wyprawy ogłosił Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Można ubiegać się o stanowiska na wyprawie całorocznej lub półrocznej.

Na wyprawę całoroczną poszukiwani są elektronicy, informatycy, elektrycy, energetycy, mechanicy samochodowi i warsztatowi, a także obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich, obserwatorzy do monitoringu hydrogeochemicznego, obserwatorzy do monitoringu morskiego, obserwatorzy do monitoringu glacjologicznego i ratownicy medyczni.

Na wyprawę półroczną poszukiwani są kucharze, administratorzy stacji, operatorzy łodzi typu RiB oraz obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego na Lions Rump. Na przylądku Lions Rump w okresie letnim pracują dwie osoby. Ponieważ to praca w odosobnieniu, kontakt ze Stacją im. H. Arctowskiego jest wtedy ograniczony, to osoby te muszą wykazać się dużą samodzielnością.

Dokumenty można składać do 13 stycznia 2019 roku. Wyprawa zacznie się we wrześniu przyszłego roku.

>>>WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY OFERTY PRACY ZNAJDZIECIE TUTAJ<<<





Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego, nazywana "Arctowski" znajduje się na półkuli południowej w archipelagu Szetlandów Południowych, na wyspie Króla Jerzego zaliczanej wraz z całym archipelagiem do klimatycznej strefy morskiej Antarktyki. Miejsce to jest odległe od Polski o ponad 14 tys. km.