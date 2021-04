Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według niego, nauczyciele WDŻ muszą zyskać jeszcze większą rangę i wagę.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Szef MEiN uczestniczy w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie. W związku z sytuacją pandemiczną kongres w tym roku odbywa się zdalnie.

Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z nauczycielami-konsultantami, którzy opiekują się nauczycielami wychowania do życia w rodzinie. Dziś w gronie wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w tym kongresie będziemy rozmawiali na temat przyszłości tego przedmiotu, przedmiotu niezwykle ważnego - powiedział minister.



Czarnek zapowiedział, że w dokumencie Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa Wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.



Co roku - najczęściej w czasie wakacji - szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.



W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki - powiedział szef MEiN.



Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami - mówił Czarnek.



Podkreślił, że "nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach muszą zyskać jeszcze większa rangę i jeszcze większą wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i przyszłość naszego państwa". Widzimy to dokładnie w dobie tego kryzysu rodziny, który również w Polsce niestety daje o sobie znać - dodał.