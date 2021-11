"Od dwóch już lat mamy odwrotną tendencję niż kilka lat temu. Większość absolwentów szkół podstawowych wybiera szkolnictwo zawodowe" – mówił w Gdańsku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, gość zawodów SkillsPoland. "To bardzo dobrze, bo dzisiaj rynek potrzebuje znakomitych fachowców, a tego rodzaju inicjatywy jak WorldSkills rzeczywiście promują to, na czym nam zależy: umiejętności na najwyższym poziomie w rozmaitych zawodach i branżach" – dodał.

Przemysław Czarnek / Adam Warżawa / PAP

Czarnek wyjaśnił, że od dwóch lat 54 proc. uczniów wybiera po szkole podstawowej szkoły zawodowe, a 46 proc. ogólnokształcące. WorldSkills to jest znakomite wydarzenie, w które wchodzimy coraz mocniej jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz ministerstwo edukacji i nauki. Nie byliśmy obecni w tych olimpiadach zawodowych w poprzednich latach. Teraz wchodzimy w to mocno, bo to jest świetna promocja szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodych ludzi do tego, żeby wybierali szkoły zawodowe - powiedział dziennikarzom.

Przemysław Czarnek w czasie zawodów SkillsPoland odczytał też list od prezydenta Andrzeja Dudy.

"Znam potencjał naszych młodych rodaków, ich ambicje, talenty, zapał i pracowitość. Jestem przekonany, że zarówno podczas najbliższych zawodów WorldSkills w Szanghaju, jak i podczas kolejnych imprez w tej formule rozsławimy nasz kraj jako ojczyznę ludzi potrafiących podejmować trudne wezwania, rozwiązywać problem, doskonalić w każdej dziedzinie aktywności zawodowej oraz wnosić swój wkład w szeroko pojęty postęp cywilizacyjny" - napisał Duda.

Prezydent przypomniał, że WorldSkills to odbywająca się w cyklu dwuletnim rywalizacja młodzieży, w wieku od 18 do 22 lat, z blisko 80 krajów, w ponad 60 dyscyplinach zawodowych, z których połowa to dziedziny związane z nowoczesnymi technologiami i zawodami przyszłości.