Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie zamknięcia Kongresu Edukacji Klasycznej zadeklarował, że chciałby pozostawić po sobie "szkołę, która uczy nowocześnie rzeczy najważniejszych". "Ale co to są rzeczy najważniejsze? Gdybyście mnie państwo zapytali, czego ja chcę dla swoich dzieci, to w pierwszej kolejności chcę, żeby się zbawiły. Wydaje mi się, że dramatem w czasach dzisiejszych jest odcięcie człowieka od perspektywy zbawienia” - tłumaczył.

Przemysław Czarnek /Mateusz Marek /PAP

