Tylko do końca roku można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40 Plus - te informacje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz potwierdził w Ministerstwie Zdrowia. Chodzi o pakiet badań dla osób, które skończyły 40 lat. W resorcie zdrowia zapadła decyzja, że ten program wygaśnie wraz z końcem grudnia.

/ Grzegorz Michałowski / PAP

Bezpłatne badania bez skierowania dla osób 40+ tylko do końca roku

Powodem końca programu jest małe zainteresowanie. Na badania zgłosiło się kilkanaście procent uprawnionych. Dlatego resort szuka innych pomysłów.

Planujemy rozszerzenie badań medycyny pracy, a także rozszerzenie możliwości lekarzy rodzinnych o kierowanie na inne badania, by ten system był bardziej powszechny - zapowiada w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceminister Wojciech Konieczny.

W pakiecie Profilaktyka 40 Plus są między innymi badania takie jak morfologia i stężenie glukozy we krwi. Skorzystać może każdy, kto ma co najmniej czterdzieści lat. Termin i miejsce badania można wybrać wypełniając ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta.

Pierwotnie program Profilaktyka 40 Plus miał zostać wygaszony w połowie tego roku. Resort zdrowia zdecydował wtedy o przedłużeniu programu do końca 2024 roku. Teraz wiemy już na pewno, że program nie będzie dalej przedłużany, warto więc jeszcze z niego skorzystać.

Jakie badania można wykonać w ramach programu?

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:



morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:



morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: