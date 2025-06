Większa pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem zachęciłaby młodych ludzi do macierzyństwa i ojcostwa. Taki jest wniosek z zaprezentowanych dzisiaj wyników badań Polskiej Akademii Nauk i CBOS-u. Badanie dotyczyło młodych ludzi urodzonych w XXI wieku.

Wyniki pokazują, że większość osób przed 25. rokiem życia chce zostać mamą albo tatą. Prawie połowa z nich deklaruje, że chcieliby mieć dwójkę dzieci (43 procent). Tylko co szósty mówi, że zdecydowanie nie chce zostać rodzicem (15 proc.). Także 15 proc. badanych przyznaje, że chcą mieć jedno dziecko, a 19 proc. troje i więcej.

Podobne deklaracje dotyczą starszej grupy badanych (urodzonych między 1981 a 2000 rokiem). 44 proc z nich chciałoby mieć dwoje dzieci, 15 proc. jedno dziecko, a 12 proc. żadnego.

Badania Polskiej Akademii Nauk i CBOS-u pokazały, że właśnie pomoc rodziny i znajomych mogłaby zwiększyć chęci i gotowość, by zostać rodzicem. Na to zwraca uwagę autorka badania Małgorzata Omyła Rudzka. Chętniej na dzieci decydują się osoby, które mogą liczyć na wsparcie najbliższych, partnera, rodziców partnera, całego otoczenia. Gdy młodzi ludzie czują, że nie są sami, chętniej decydują się na dziecko - komentuje.

Młode osoby zwracają też uwagę na lepszy dostęp do mieszkań, który zachęciłby ich do macierzyństwa i ojcostwa.

Obecnie wartość współczynnika dzietności w Polsce to 1,11. To oznacza, że na jedną kobietę przypada średnio nieco ponad jedno dziecko. Jest to najniższa wartość współczynnika w Europie.