Rząd ponownie podejmuje próbę likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z najnowszym projektem ustawy, CBA ma przestać istnieć 1 maja 2026 roku, a jego zadania przejmą inne służby. "Wygląda na to, że my jednak dziś tego projektu nie przyjmiemy. Będziemy musieli odroczyć rozpatrzenie. Tam są jeszcze jakieś usterki prawne. To będzie kwestia raczej tygodnia" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

Zdj. ilustracyjne / CBA / Materiały prasowe

Rząd już raz przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji CBA 10 grudnia 2024 r. Zgodnie z nim CBA miało przestać istnieć 1 lipca 2025 r. Dokument nie trafił jednak do Sejmu, bo były prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że likwidacji nie podpisze. Według nowego projektu Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zostać zlikwidowane 1 maja 2026 roku.

Usterki w projekcie

Minister Berek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim przyznał, że w projekcie dotyczącym likwidacji CBA są jeszcze "usterki prawne". Ten projekt dość długo czekał i zdaje się, że nie wszystkie ściśle prawno-legislacyjne kwestie zostały prawidłowo skorygowane. Chyba będziemy musieli odroczyć rozpatrzenie - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister Berek.

Będziemy dążyli do tego, żeby zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń korupcyjnych przejęły inne służby - powiedział Berek. Minister zapowiedział też, że koordynator ds. służb specjalnych będzie tak działał, żeby zapewnić bezpieczeństwo i wykonywanie wszystkich zadań.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zadania CBA przejmą inne służby

Zgodnie z projektem, zadania likwidowanego CBA zostaną rozdzielone pomiędzy kilka instytucji. Największa część kompetencji trafi do policji, gdzie powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Wzmocniona zostanie także rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej, która przejmie m.in. kontrolę nad oświadczeniami majątkowymi.

Projekt ustawy przewiduje również szczegółowe zasady koordynacji działań antykorupcyjnych oraz prowadzenia tzw. osłony antykorupcyjnej.

Zmiany w innych ustawach

Nowa wersja projektu uwzględnia zmiany w szeregu ustaw, które wynikają z planowanej likwidacji CBA. Dotyczą one m.in. przepisów o ochronie ludności, rynku pracy, doręczeniach elektronicznych czy zatrudnianiu cudzoziemców. Usunięto natomiast zapisy, które straciły już aktualność, jak np. te dotyczące polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

W CBA zatrudnionych jest obecnie około 1300 funkcjonariuszy oraz 200 pracowników cywilnych. Po wejściu w życie nowych przepisów, 950 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych ma zostać przeniesionych do nowo powstałego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji w policji. Około 150 etatów trafi do KAS i ABW, a część osób skorzysta z uprawnień emerytalnych.

Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego była jednym z postulatów obecnej koalicji rządzącej i została wpisana do umowy koalicyjnej. Jeśli projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i przejdzie przez parlament, CBA przestanie istnieć 1 maja 2026 roku.