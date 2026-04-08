W pół roku polskie służby skontrolowały na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą blisko 1,3 mln osób. Kontrole mają trwać, dopóki Niemcy nie wycofają się ze sprawdzania przybywających z Polski - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Straż graniczna w Słubicach / Shutterstock

Polska przedłuża kontrole na granicy z Niemcami i Litwą - informuje "Rz", powołując się na wyjaśnienie MSWiA.

Kontrole mają obowiązywać co najmniej do października 2026 r.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Wprowadzone w lipcu ub. r. kontrole na granicach z Niemcami i Litwą skutkowały niewpuszczeniem prawie tysiąca osób w ciągu półrocza. Najliczniej zatrzymywano Ukraińców, Hindusów i Uzbeków, Białorusinów i Rosjan, głównie z powodu braku wiz lub dokumentów podróży.

Wśród 29 osób uznanych za niepożądane w strefie Schengen - w tym Polaków - znaleźli się przestępcy z wyrokami oraz osoby zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Cytowana przez "Rz" rzeczniczka KG Straży Granicznej mjr Anna Sobieska-Tekień wskazuje, że byli to m.in. poszukiwani listami gończymi czy podejrzani o kradzieże aut i fałszerstwa.

Rząd przedłuża kontrole na granicach

Choć kontrola na granicach z Litwą i Niemcami to dla polskich służb ogromna operacja logistyczna i kadrowa, MSWiA zapowiada jej utrzymanie.

W przesłanym "Rz" wyjaśnieniu resort podaje, że przedłużenie kontroli do października 2026 r. wynika z "wymiernych rezultatów w walce ze szmuglerami i osobami zajmującymi się handlem ludźmi".

To także, jak pisze dziennik, "drugie sito" dla opanowanego głównie przez Ukraińców i Gruzinów procederu przerzutu ludzi z Białorusi.

Jak czytamy w "Rz", operacja ma też wymiar strategiczny wobec Berlina. Polska blokuje w ten sposób masowe zawracanie migrantów przez Niemcy. Problem narósł po 8 maja ub.r., gdy Berlin zaostrzył politykę azylową i przestał przyjmować wnioski o ochronę od osób przybywających z innych państw UE, co uniemożliwia im legalizację pobytu po przekroczeniu polskiej granicy.