Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie jutro decydować o przyznaniu koncesji telewizji TVN7. Stacja o dalsze prawo do nadawania ubiega się od roku. Nie otrzymywała go, bo Rada miała wątpliwości co do struktury właścicielskiej grupy Discovery, podobnie jak do zawetowanego przez prezydenta „lex TVN”.

