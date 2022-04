Kliknij, zapłać, zobacz - to najczęściej używane słowa w tzw. phishingu. Jest to oszustwo polegające na wyłudzaniu pieniędzy, danych lub zhakowaniu naszego sprzętu. W wysyłanych do nas wiadomościach jesteśmy zachęcani do klikania w linki, logowania się na swoje konta lub dokonywania płatności. W każdym takim przypadku należy zachować bardzo dużą ostrożność. W tym artykule dowiesz się tego, na czym polega atak phishingowy, jakie są jego rodzaje, a także jak rozpoznawać fałszywe wiadomości, jak chronić swoje dane i co należy zrobić w przypadku próby wyłudzenia danych?