Klientom banku Pekao S.A. zagraża nowy atak phishingowy. Oszuści nakłaniają ofiary do instalacji złośliwej aplikacji na smartfony i wyłudzają dane do logowania w serwisie bankowości elektronicznej Pekao24. Jak donosi Onet ofiary ataku mogą stracić nawet wszystkie pieniądze.

Metoda, którą stosują oszuści to phishing. Polega na wyłudzeniu danych pozwalających na zalogowanie się w serwisach bankowości elektronicznej. Ostatnio najczęściej wykorzystywano jednak serwisy do szybkich płatności, ale teraz powstała nowa metoda wymierzona w klientów banku Pekao S.A.

W mailu rozsyłanym nie tylko do osób posiadających rachunek we wspomnianej instytucji przeczytać można, że dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24 został zablokowany i konieczne jest zaktualizowanie mobilnej aplikacji. Już na pierwszy rzut oka wiadomość powinna wzbudzić podejrzenia, bo napisana jest po angielsku i pochodzi adresu nienależącego do domeny banku.

Po kliknięciu w zamieszczony w e-mailu link, internauta przekierowany jest na podrobioną stronę Pekao S.A., gdzie musi podać login, hasło, numer telefonu oraz wskazać, z jakiego systemu operacyjnego korzysta na urządzeniu mobilnym. W kolejnych krokach ofiara instruowana jest jak zainstalować aplikację, do której odnośnik przesyłany jest najprawdopodobniej w wiadomości SMS na wskazany wcześniej numer. Wymaga to włączenia możliwości instalowania aplikacji z nieznanych źródeł, co także powinno wzbudzić podejrzenia.

Oczywiście pobranie i zainstalowanie tego złośliwego oprogramowania da cybeprzestępcom dostęp do konta bankowego ofiary, skąd w tempie ekspresowym znikną pieniądze. Co ciekawe, atak skuteczny jest wyłącznie na urządzeniach z Androidem. Wskazanie iOS skutkuje komunikatem, że ten system operacyjny nie jest obecnie obsługiwany, co z pewnością wiąże się z większymi restrykcjami wprowadzonymi przez Apple i utrudniającymi instalowanie aplikacji z nieznanego źródła.