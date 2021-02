​Najsłynniejszy polski producent gier komputerowych CD Projekt padł ofiarą ataku hakerskiego. Spółka ogłosiła, że nieznani sprawcy włamali się do sieci i zostawili notatkę z żądaniem okupu.

Cyberpunk 2077, najnowsza produkcja CD Projekt Red / Leszek Szymański / PAP

"Wczoraj odkryliśmy, że staliśmy się ofiarą cyberataku, w którym naruszona została część naszych wewnętrznych systemów" - napisała spółka w mediach społecznościowych. Sprawcy zostawili elektroniczną notatkę z żądaniem okupu.

"Siema CD PROJEKT!" - rozpoczyna się notatka. "Mamy pełne kopie kodów źródłowych do waszego serwera Perforce dla Cyberpunka 2077 , Wiedźmina 3, Gwinta oraz niewydanej wersji Wiedźmina 3. Mamy też wszystkie wasze dokumenty księgowe, administracyjne, prawne, kadrowe, dotyczące relacji inwestorskich i więcej. Oprócz tego zaszyfrowaliśmy wasze serwery, ale mamy świadomość, że pewnie w większości odzyskacie je z kopii zapasowych" - napisali.

"Jeśli nie dojdziemy do ugody, to wasze kody źródłowe zostaną sprzedane lub opublikowane w sieci, a wasze dokumenty zostaną przesłane do dziennikarzy gamingowych" - napisali. Grożą także, że wizerunek firmy i zaufanie inwestorów wtedy upadnie. Napisali że firma ma 48 godzin na skontaktowanie się z hakerami.

CD Projekt napisał, że nie podda się szantażowi i nie będzie negocjował. Podkreślono, że spółka zdaje sobie sprawę z tego, że może to doprowadzić do wycieku wrażliwych danych. Będzie także współpracować ze służbami w celu wyjaśniania sprawy.

Firma nie poinformowała, jakie dane zostały wykradzione, ale podkreślono, że kopie zapasowe pozostały nienaruszone i będą mogły zostać wykorzystane do odtworzenia danych.

Kurs CD Projekt na giełdzie stracił dzisiaj prawie 6 proc.

CD Projekt to najpopularniejszy polski producent gier komputerowych. Przed laty firma zdobyła popularność serią gier "Wiedźmin" opartej na powieściach Andrzeja Sapkowskiego. W zeszłym roku premierę miała kolejna produkcja CDPR - "Cyberpunk 2077".