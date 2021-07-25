Bus uderzył w drzewo. Ranna 8-osobowa rodzina

RMF24

Ośmioosobowa rodzina została ranna w wypadku koło Budzynia na krajowej "jedenastce" w Wielkopolsce. Jak informuje GDDKiA, w miejscowości Budzyń bus uderzył w drzewo. Wśród poszkodowanych są dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat.

W wypadku ranna została 8-osobowa rodzina

Do wypadku doszło około północy na odcinku DK 11 Budzyń-Chodzież w Wielkopolsce.

Ranni zostali rodzice i ich sześcioro dzieci w wieku od trzech miesięcy do 12 lat. Dzieci są ciężej ranne - mówi Beata Luberska z policji w Chodzieży.

Poszkodowani trafili do szpitali w Chodzieży i Pile. Do uwolnienia rannych z wraku auta strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.



Według ustaleń policjantów pochodząca z Wielkopolski rodzina wracała z jednodniowej wycieczki nad morze. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Kierowca Opla Vivaro jadąc od strony Chodzieży w kierunku Poznania, z nieznanych dotąd przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo- powiedziała Luberska.

Dodała, że kierujący Oplem był trzeźwy. Policjanci sprawdzą, czy nie był pod wpływem środków odurzających. O wypadku została powiadomiona prokuratura.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana do godz. 4.



