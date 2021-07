Dziesięć osób - w tym trzy w stanie ciężkim - trafiło do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego i busa, którym podróżowało 9 pasażerów. Do zdarzenia doszło rano na drodze nr 784 w miejscowości Wygoda pod Radomskiem.

/ RMF FM

O godz. 6:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na drodze na 784 pomiędzy Radomskiem i miejscowością Gidle. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zobaczyli dwa pojazdy - VW busa i nissana quashquai - przewrócone i leżące w rowach po przeciwległych stronach jezdni. W pierwszej kolejności razem ze strażakami zajęli się ratowaniem licznych poszkodowanych - mówi Aneta Włazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Busem podróżowało dziewięciu mężczyzn, w tym siedmiu obywateli Ukrainy. Wszyscy z nich odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitali w Łodzi, Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim i Częstochowie. Na miejscu zdarzenia lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podaje policja, trzech poszkodowanych jest w stanie zagrażającym życiu.



Do szpitala trafiła także kierująca nissanem 36-letnia mieszkanka gminy Gidle. Pierwsze badanie wykazało, że miała 4 promile alkoholu w organizmie. Jak wstępnie ustaliła policja, to ona doprowadziła do zderzenia z busem, niespodziewanie zjeżdżając swoim samochodem na przeciwległy pas jezdni.