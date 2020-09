Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla trzech województw.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli takie które mówią o wysokim prawdopodobieństwie burz i ulewnych deszczy dla północnych powiatów województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Tam, według Instytutu, może spaść do 70 milimetrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość nawet 80 kilometrów na godzinę.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami także w Opolskiem i w części Dolnego Śląska.

Jak będzie wyglądał początek września?

Europa południowa, południowo-wschodnia oraz krańce północno-wschodnie i północno-wschodni Atlantyk są pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Nad pozostałym obszarem kontynentu rozciąga się klin Wyżu Azorskiego. Polska północna i północno-zachodnia jest na skraju wyżu z centrami nad Skandynawią i Wielką Brytanią. Pozostałe obszary kraju znajdują się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu chłodnego. Do Polski napływa dość chłodne, jedynie na południowym wschodzie cieplejsze powietrze polarno-morskie.



Ciśnienie dziś w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.





Prognoza pogody na jutro



We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu lub silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, w województwach dolnośląskim i opolskim do 40 mm, a w śląskim i podkarpackim do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C, chłodniej miejscami na południu kraju i na Podlasiu od 13°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, na południu kraju w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i północny.



W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, w pasie od Dolnego Ślaska, przez Wielkopolskę, po Kujawy okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma do 25 mm. Na wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 10°C do 14°C, chłodniej w kotlinach górskich od 8°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie słaby, zmienny.





Prognoza pogody na środę



W środę na północy kraju pochmurno z opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C na krańcach wschodnich, przez 16°C i 18°C w centrum i nad morzem, do 13°C i 14°C na krańcach zachodni i kotlinach górskich. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, jedynie na północy kraju słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.