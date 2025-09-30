Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że do Trybunału Stanu ponownie został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej. Pierwsze postępowanie ws. pozbawienia immunitetu Manowskiej zostało umorzone.

Małgorzata Manowska / Albert Zawada / PAP

W pierwszym wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej prokuratura chciała przedstawić zarzuty: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN, a także niedopełnienia obowiązków w związku - po pierwsze - z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz - po drugie - z zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu w Olsztynie odnoszącego się do sędziego Pawła Juszczyszyna.

Nowy wniosek

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że nowy wniosek dotyczy dwóch czynów "w zakresie których, według prokuratora, zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw".

Pierwszy z nich związany jest z przeprowadzeniem głosowań w trybie obiegowym w kolegium Sądu Najwyższego. Według prokuratury, Małgorzata Manowska jako przewodnicząca kolegium uznawała za głosy wstrzymujące się sytuacje, gdy dziesięciu członków kolegium wstrzymało się od udziału w głosowaniu. Tymczasem przepisy wymagają, aby głosy były wyraźnie oddane poprzez oświadczenie o głosowaniu za, przeciw lub wstrzymaniu się od głosu.

Drugi zarzucany czyn dotyczy niewykonania prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, co miało działać na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna.

Pierwszy wniosek umorzony

Jak przyznał sędzia TS Piotr Sak, zasiadający w trzyosobowym składzie Trybunału, który podejmował decyzję o umorzeniu postępowania, umorzono je "z dwóch podstaw: brak kworum i brak uprawnionego oskarżyciela". Sędzia Zych zgłosił zdanie odrębne do orzeczenia o umorzeniu postępowania.

W składzie, który podjął decyzję o umorzeniu zasiedli jeszcze sędziowie Piotr Andrzejewski i Józef Zych. TS w trzyosobowym składzie wykluczył 12 sędziów ze sprawy uchylenia immunitetu Manowskiej. Podstawą wyłączenia była kwestia udziału tych osób w postępowaniu dotyczącym niezwołania przez prof. Manowską posiedzenia Trybunału Stanu. Sprawa została zainicjowana zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyło ośmiu członków Trybunału. Wskazywali oni m.in. na fakt, że wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału nie został rozpatrzony, mimo prawnego obowiązku.



