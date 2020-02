Policjanci zatrzymali 36-latka, który nielegalnie trzymał na terenie swojej posesji broń, amunicję oraz materiały wybuchowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu - poinformował nadkom. Daniel Niezdropa z otwockiej komendy policji.

/ Policja

Policjanci namierzyli prywatną posesję w Otwocku, na której mogła znajdować się broń oraz amunicja. Policyjne podejrzenia potwierdziły się, kiedy w kolejnych pomieszczeniach sprawdzanego domu, funkcjonariusze odkrywali pojedyncze jednostki broni krótkiej oraz długiej, a także amunicję oraz substancje, które jak później ustalono, były materiałami wybuchowymi.





Broń, naboje i materiały wybuchowe na posesji w Otwocku Policja

Realizując dalsze czynności kryminalni z Otwocka wspomagani przez pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Warszawy, funkcjonariuszy z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji i biegłych z laboratorium kryminalistycznego z Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji trafili też na prywatną działkę w Józefowie, na której odkryli zakopany w ziemi arsenał. Była to broń, amunicja, materiały i urządzenia wybuchowe oraz granaty.



Funkcjonariusze przy wsparciu strażaków otwierali i sprawdzali zawartość kilku metalowych sejfów, w których również mogły znajdować się niebezpieczne przedmioty.



Nawiązano kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Miasta w Otwocku, dzięki któremu ewakuowano mieszkańców do specjalnie w tym celu podstawionego autokaru, zapewniając im opiekę przez kolejne kilka godzin, do czasu zakończenia policyjnej akcji - przekazał nadkom. Daniel Niezdropa z otwockiej komendy policji.



Policjanci zatrzymali 36-letniego właściciela posesji, który usłyszał zarzuty posiadania bez wymaganego zezwolenia broni oraz materiałów wybuchowych. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Zabezpieczony arsenał będzie jeszcze poddawany ocenie biegłych - przekazał Niezdropa.