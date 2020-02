Sąd uwzględnił wniosek śledczych i aresztował na trzy miesiące 29-latka, który podpalił zabytkowe familoki w Czerwionce-Leszczynach w Śląskiem. Mężczyzna przyznał się do winy, był już karany za podobne przestępstwa.

Informację o uwzględnieniu wniosku o aresztowanie podejrzanego przekazała rzeczniczka rybnickiej policji asp. Bogusława Kobeszko.

We wtorek wieczorem strażacy i policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku przy ul. Hallera w Czerwionce-Leszczynach. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, dach kamienicy stał w płomieniach. Pożar gasiło 12 zastępów straży pożarnej. Podczas akcji gaśniczej okazało się, że kilkaset metrów dalej, na ul. Wolności, palił się kolejny budynek. Tam do akcji skierowano 15 zastępów strażaków.





Podpalacz usłyszał zarzuty

. Żadna z nich nie doznała poważnych obrażeń, ale lokatorzy nie mogą wrócić do swoich mieszkań - inspektor nadzoru budowlanego wyłączył je z użytkowania. Lokalne władze wstępnie oszacowały straty po pożarach na 2 mln zł, obydwa budynki były niedawno remontowane.

Jeszcze tej samej nocy policjanci z komisariatu w Czerwionce-Leszczynach zatrzymali podejrzewanego o podpalenia 29-latka. W prokuraturze usłyszał zarzuty sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, a także mienia w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 10 lat więzienia. Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do winy, nie potrafił racjonalnie wyjaśnić motywów swojego zachowania. Był już wcześniej karany za podpalenia.



W pożarach poważnie ucierpiały budynki stuletniego osiedla robotniczego familoki w Czerwionce-Leszczynach - jednego z niewielu z zachowanych tak rozległych i malowniczych w Śląskiem. Familoki w 2017 r. zostały włączone do Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, który skupia najbardziej wartościowe postindustrialne obiekty.



Dach nad głową straciło 17 rodzin

Jak podają lokalne władze, w wyniku pożarów przy ul. Hallera i Wolności dach nad głową straciło 17 rodzin.

Trwa akcja pomocy poszkodowanym. W środę zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którzy ucierpieli w wyniku pożaru. Było poświęcone możliwym formom wsparcia pogorzelców i planowanym remontom familoków.

12 rodzin zadeklarowało chęć skorzystania z mieszkania zastępczego do czasu zakończenia tych prac. W pomoc lokatorom włączyło się m.in. Stowarzyszenie Luxtorepeda, które uruchomiło specjalne konto.