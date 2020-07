"Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski" - napisała na Twitterze Róża Thun i opublikowała zdjęcie wysłanego do niej - przez Kancelarię Sejmu - zaproszenia na zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Na kopercie, w imieniu europosłanki zrobiono błąd ortograficzny. Sytuację skomentował dyrektor CIS Adam Grzegrzółka. "​Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć" - napisał.

