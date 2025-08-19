Pasażerowie PKP Intercity będą mogli przewieźć rower za symboliczną złotówkę w dniach 16–22 września. To element promocji związanej z Europejskim Tygodniem Mobilności, mającej zachęcić do ekologicznego podróżowania.

Rower za złotówkę w pociągach PKP Intercity. Promocja z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności / Shutterstock

PKP Intercity poinformowało, że sprzedaż promocyjnych biletów na przewóz rowerów ruszyła 17 sierpnia. Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach kategorii IC, TLK, EIC i EIP, w których dostępna jest możliwość przewozu jednośladów. Obecnie - jak podaje przewoźnik - aż 88 proc. składów jest przystosowanych do przewozu rowerów.

Akcja "Rower za złotówkę" organizowana jest od 2018 roku. W ubiegłym roku skorzystało z niej blisko 8,7 tys. pasażerów. PKP Intercity podkreśla, że kampania ma zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty podróżowania koleją i rowerem.

Poza promocją standardowy bilet na przewóz roweru kosztuje 9,10 zł, niezależnie od długości trasy.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, obsługujący połączenia między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwiający podróże po Europie. W 2023 roku pociągi przewiozły 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 33 proc. względem 2022 roku.

Przewoźnik oferuje podróże czterema kategoriami pociągów: ekonomicznymi TLK i IC oraz ekspresowymi EIC i EIP (Pendolino). Szacunki firmy zakładają, że w tym roku liczba przewiezionych pasażerów wzrośnie do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.