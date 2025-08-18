27-letni Białorusin w rękach funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest podejrzany o planowanie działań dywersyjnych i aktów sabotażu na terenie województwa lubelskiego.

Białorusin planował sabotaż? 27-latek zatrzymany przez ABW (zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Białorusina zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze lubelskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Mężczyzna miał przygotowywać się do podpalenia jednego z magazynów na terenie województwa lubelskiego.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wyjaśnił, że 27-latek zbierał dane o magazynie, filmował go i fotografował, a następnie materiał ten przekazał przedstawicielom obcego wywiadu.

Na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego - dodał.

Przyznał się do zarzutu

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Vitalij S. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Po rozpoznaniu wniosku prokuratora sąd zastosował wobec Białorusina trzymiesięczny areszt.

Przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.