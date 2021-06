Białko z rzepaku ma szansę zrewolucjonizować rynek spożywczy i naszą dietę. Dzieje się tak za sprawą właściwości i dostępności rzepaku. Produkcją takiego białka będzie zajmować się firma NapiFeryn BioTech, która właśnie otwiera nowe laboratorium w Bionanoparku w Łodzi.

Rzepak, w odróżnieniu od soi, uprawiany jest lokalnie - nie trzeba go importować ani zwiększać jego upraw, ponieważ w procesie pozyskiwania białka wykorzystuje się pozostałości po tłoczeniu oleju rzepakowego - tłumaczy współzałożycielka i prezes NapiFeryn BioTech - Magdalena Kozłowska. Jest to alternatywne rozwiązanie dla białka zwierzęcego, przyjazne naturze - zostawia znacznie mniejszy ślad węglowy. Białko z rzepaku ma doskonałe wartości odżywcze. Jest łatwo trawione i przyswajalne przez ludzki organizm. Dotychczasową przeszkodą w stosowaniu go w przemyśle spożywczym był jego charakterystyczny, gorzki posmak. Technologia opatentowana przez nas całkowicie ten problem usuwa - dodaje współzałożyciel i wiceprezes NapiFeryn BioTech - Piotr Wnukowski. Nasze białko jest nie tylko zdrowe, ale też smaczne.

Firma chroni swoje rozwiązanie zgłoszeniami patentowymi m.in. w Rosji, Stanach Zjednoczonych i innych regionach z wysokim współczynnikiem upraw rzepaku. Technologia pozyskiwania białka jest obecnie testowana w fazie przedkomercyjnej.

Co tydzień powstaje tam kilka kilogramów izolatu białkowego. / Materiały prasowe

W laboratorium w łódzkim Bionanoparku powstała prototypowa linia produkcyjna objęta standardami przemysłu spożywczego. Co tydzień powstaje tam kilka kilogramów izolatu białkowego, RapteinTM90 (>90 proc. białka) oraz koncentratu białkowo-błonnikowego, RapteinTM90 (ok. 30 proc. białka). Oba produkty - izolat i koncentrat białka - mogą być stosowane jako dodatki do makaronów, słodyczy, sosów, wegańskich zamienników mięsa, napojów czy pieczywa.

NapiFeryn BioTech swój produkt testuje również w eksperymentalnej kuchni. Opracowali przepisy na stworzenie potraw z jego dodatkiem. Firma nie zamierza jednak zarabiać na produkowaniu żywności, ale na licencjonowaniu technologii koncernom z branży spożywczej. Obecnie trwają negocjacje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem produkty zawierające nasze białko znajdą się w sklepach za ok. 2-3 lata - mówi Magdalena Kozłowska.

Unia Europejska uznała izolat białka z rzepaku za produkt bezpieczny dla zdrowia i zezwoliła na stosowanie go w przemyśle spożywczym. Firma przygotowuje się do procedury rejestracyjnej drugiego produktu, koncentratu błonnikowo-białkowego. To właśnie w Łodzi, w laboratoriach Bionanoparku jest generowany materiał, który jest badany pod względem bezpieczeństwa w międzynarodowych akredytowanych jednostkach badawczych. Bionanopark bywa nazywany Łódzką Doliną Krzemową i to nie jest określenie na wyrost - mówi I wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Powstają tu pomysły, które mają realną szansę odnieść sukces w skali globalnej.

NapiFeryn BioTech jest najemca Inkubatora w Bionanoparku od grudnia 2015 roku. Początkowo wynajmowali tzw. box laboratoryjny. Na początku tego roku znacząco zwiększyli swoją powierzchnie. Obecnie mają do dyspozycji prawie 500 metrów kwadratowych. To taki modelowy przykład rozwoju firmy. Startup zaczyna od innowacyjnego pomysłu, zdobywa finansowanie, rozrasta się i w końcu dojrzewa do wprowadzenia produktu na rynek - podkreśla prezes Bionanoparku Marek Cieślak. Wspieramy naszych najemców i kibicujemy ich sukcesom - dodaje.

Spółka NapiFeryn BioTech w ramach fazy drugiej SME Instruments, jako jedna z nielicznych firm nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jest beneficjentem prestiżowego projektu Horyzont 2020 - największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.