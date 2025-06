Od 1 lipca 2025 roku wszyscy dorośli użytkownicy internetu w Unii Europejskiej będą musieli korzystać z nowej aplikacji do weryfikacji wieku. Bez jej zainstalowania dostęp do popularnych serwisów i aplikacji może być znacząco ograniczony. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest skuteczniejsza ochrona nieletnich przed szkodliwymi treściami online.

Od 1 lipca użytkowników czeka weryfikacja wieku / Shutterstock

Od lipca 2025 r. dostęp do wielu serwisów internetowych będzie wymagał potwierdzenia pełnoletności za pomocą specjalnej aplikacji UE.

Ma to chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi treściami.

To część unijnej strategii ochrony najmłodszych w internecie.

Aplikacja ma umożliwiać potwierdzenie pełnoletniości bez konieczności przekazywania danych osobowych każdemu odwiedzanemu serwisowi. To rozwiązanie tymczasowe, które obowiązywać będzie do momentu wprowadzenia unijnego portfela tożsamości cyfrowej, planowanego na koniec 2026 roku.

Za przygotowanie aplikacji odpowiadają firmy Scytales i T-Systems, działające na zlecenie Komisji Europejskiej. Powstaje narzędzie typu white-label, co oznacza, że jego kod źródłowy można będzie dowolnie dostosować do wymagań technicznych i językowych poszczególnych państw członkowskich. Specyfikacja techniczna oraz wersja beta są już dostępne do testów.



Fani serwisów dla dorosłych mogą spać spokojnie

Weryfikacja wieku nie będzie dotyczyć wyłącznie stron z treściami pornograficznymi czy hazardowymi. Nowe zasady obejmą również wiele popularnych serwisów społecznościowych i usług online, które posiadają dolne granice wiekowe - od 13 do 16 lat. To m.in. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X (dawny Twitter), Snapchat, Pinterest czy LinkedIn.

Brak potwierdzenia wieku może skutkować utrudnionym dostępem do wielu funkcji lub całkowitym zablokowaniem konta.

Komisja Europejska prowadzi już postępowania wobec takich firm jak Meta (właściciel Facebooka i Instagrama), TikTok oraz czterech największych serwisów z treściami dla dorosłych - Pornhub, Stripchat, XNXX i XVideos. Zarzuty dotyczą niewystarczających zabezpieczeń chroniących dzieci przed szkodliwymi materiałami. Firmom, które nie dostosują się do nowych wymogów, grożą wysokie kary finansowe.

Wprowadzenie aplikacji do weryfikacji wieku to element unijnej strategii zawartej w rozporządzeniu o usługach cyfrowych (DSA). Zobowiązuje ono największe platformy internetowe do wdrożenia skutecznych mechanizmów ochrony dzieci - w tym właśnie obowiązkowej weryfikacji wieku i domyślnie prywatnych ustawień kont nieletnich.

W kwestii ochrony najmłodszych użytkowników sieci obywatele państw UE, w tym Polski, wykazują wyjątkową zgodność. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na rosnące zagrożenia, jakie wiążą się z łatwym dostępem dzieci do nieodpowiednich treści w internecie.