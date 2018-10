​PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada - poinformowała we wpisie na Twitterze Beata Mazurek. "Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy" - napisała rzeczniczka prasowa PiS.

REKLAMA