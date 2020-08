Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii metki cebulowej. Wdrożono procedury wycofania tej partii z rynku.

Metka cebulowa / GIS /

Chodzi o produkt: metka cebulowa, 180 g, o numerze partii 234600 i terminie przydatności do spożycia: 03.09.2020. Producentem metki są Zakłady Mięsne NOWAK.

GIS podał, że w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej w jednej partii produktu pn. metka cebulowa wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.



Poinformował też, że Zakłady Mięsne NOWAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wdrożyły zakładową procedurę wycofania towaru niezgodnego z rynku.



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim w toku postępowania wyjaśniającego zobowiązał producenta do przeprowadzenia zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, w których miała miejsce produkcja wyżej wymienionej partii towaru oraz weryfikacji zakładowych procedur opartych na zasadach HACCP.



GIS zaleca, by nie spożywać produktów z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.