150 budynków w Gdańsku, w tym 50 jednorodzinnych, na terenie Suchanina i częściowo Moreny, pozbawionych jest w sobotę rano ogrzewania i ciepłej wody. Awaria powinna być naprawiona do godzin późno popołudniowych bądź wieczornych.

Jak poinformowała menedżer ds. mediów w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Jadwiga Grabowska, w piątek w godzinach nocnych, w trakcie napełniania instalacji w wyłączonym odcinku na terenie Suchanina, doszło do kolejnego uszkodzenia sieci.

Grabowska dodała, że dla osób, w których domach nie ma teraz ciepła, firma wypożycza bezpłatnie przenośne grzejniki elektryczne. Mieszkańcy powinni w tej sprawie skontaktować się z biurem obsługi klienta GPEC, które poinformuje o sposobie i miejscu odbioru urządzeń.



Ponadto, ustawione zostały dwa mobilne punkty wypożyczenia grzejników elektrycznych na ul. Lema 6-8 oraz Wagnera 13.



Awaria, do której doszło w nocy z czwartku na piątek, pozbawiła ogrzewania i ciepłej wody mieszkańców kilku gdańskich dzielnic: Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Szadółki, Ujeścisko-Łostowice, Chełm, Orunia, Siedlce i Wzgórze Mickiewicza. Szacunkowo było to około 3,5 tysiąca budynków. Ciepłownicy zlokalizowali uszkodzenie - pękniętą rurę w okolicy ul. Sobieskiego. Dostawy wznowiono w piątek w ciągu dnia, przekierowując ciepłą wodę tzw. obejściami, czyli alternatywnymi odcinkami ciepłociągu.



W nocy z czwartku na piątek ogrzewania i ciepłej wody nie mieli także mieszkańcy Matarni, Kokoszek i Moreny. Po uruchomieniu Stacji Podnoszenia Ciśnienia "Myśliwska" już w nocy udało się przywrócić dostawy ciepła do tych dzielnic.