e-Płatności to platforma internetowa, która służy do płatności sądowych online. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie płatności. Portal skierowany jest do czterech grup odbiorców: komorników i pełnomocników procesowych, instytucji i firm oraz osób fizycznych. Każdy może skorzystać z e-Płatności bez konieczności zakładania konta w systemie.