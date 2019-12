W wyniku awarii ciepłowniczej na ul. Powsińskiej jedna osoba została poparzona - przekazała Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy. Zalane są drogi dojazdowe oraz osiedla do ul. Gołkowskiej.

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Powsińskiej w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Jak poinformowała straż, poszkodowana kobieta ratowała zwierzę z zalanej piwnicy.

Woda zalała część podziemną budynków na rogu ul. Idzikowskiego i Czerniakowskiej. Ochroniarz z budynku przy ul. Idzikowskiego 2 przekazał, że widząc płynący strumień wody zabezpieczył wejście, mimo to woda wdarła się do podziemi.



Najwięcej gorącej wody wdarło się do garażu - powiedział ochroniarz. Zalane zostały samochody.



"W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów"

Widziałem moment awarii, gdy jechałem do sklepu. W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów - opowiadał jeden z mieszkańców ul. Idzikowskiego. Natomiast pracownik służb działających na miejscu mówił, że na ul. Idzikowskiego samochody stały w gorącej wodzie.



Wideo youtube

Po awarii ciepłowniczej na Mokotowie w rozlewisku i w gęstej mgle utknęło ok. 200 samochodów, w tym siedem autobusów. Strażacy udzielili pomocy 100 osobom.



Zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9:45. Na razie trwa ustalanie miejsca awarii.