Na autostradzie A1 na wysokości MOP Strzelce doszło do wypadku. Autobus wiozący dzieci z powiatu piaseczyńskiego wracające z obozu w Wałczu zderzył się tam z samochodem ciężarowym. 12 osób jest rannych.

Zdjęcie z miejsca wypadku / panoramakutna.pl /

W miejscowości Niedrzew Drugi, pow. kutnowski, woj. łódzkie doszło do zderzenia autobusu przewożącego 44 dzieci wracających z obozu z samochodem ciężarowym - poinformował młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca autokaru wjechał w tył naczepy ciągnika siodłowego - przekazała Justyna Cywka z kutnowskiej policji. W wypadku poszkodowanych zostało 12 osób. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne i są to głównie otarcia, skaleczenia i potłuczenia. Dzieci w wieku od 12 do 16 lat stopniowo są badane przez lekarzy pogotowia i jeśli jest taka potrzeba, przewożone są do szpitali. Lekkie obrażenia odniósł także kierowca autobusu.

Na miejscu wypadku jest sześć zastępów straży pożarnej. Autostrada A1 w stronę Łodzi jest zablokowana. Na obwodnicy w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) wyznaczono objazdy dla kierowców jadących na południe.

Podstawiony został drugi autokar, który odwiezie pozostałe dzieci do pobliskiej szkoły.

