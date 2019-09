Były prezes teleinformatycznej spółki Nanotel został aresztowany. Decyzję wydał sąd we Wrocławiu. Daniel W. jest podejrzany o o oszustwo wielu osób na kwotę ponad 22 milionów złotych.

Areszt śledczy. Zdj. ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak twierdzi prokuratura, od początku 2013 roku do połowy 2015 ówczesny prezes Nanotela emitował obligacje swej spółki, zatajając bądź podając nieprawdziwe informacje dotyczące stanu finansowego firmy, a także wartości nieruchomości, która była zabezpieczeniem roszczeń obligatariuszy. To wprowadzenie w błąd - według prokuratury - doprowadziło nabywców obligacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Dodatkowo Daniel W. nie był w stanie spłacić wszystkich obligatariuszy. Były prezes Nanotela nie przyznał się do tych zarzutów.

Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt. Ten zdecydował, że mężczyzna trafi za kraty na dwa miesiące.