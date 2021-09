"Projekt europejski jest czymś, do czego jestem przywiązany osobiście" - zadeklarował w rozmowie z "Polską Times" prezydent Andrzej Duda. "Członkostwo w UE jest zdobyczą cywilizacyjną i my nie tylko chcemy do Unii należeć, ale również ją współtworzyć: Unię będącą w bliskich relacjach z USA, Unię otwartą na nowych członków i szanującą suwerenność swoich państw" - podkreślił.

Andrzej Duda /Wojciech Olkuśnik /PAP

