Zima nie odpuszcza, a śnieg i lód gromadzące się na dachach budynków mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina: właściciele i zarządcy nieruchomości muszą dbać o bezpieczeństwo, regularnie usuwając śnieg i sople z dachów. Zlekceważenie tego obowiązku grozi nie tylko mandatami, ale i tragedią.

Śnieżna pułapka na dachach! RCB apeluje: Odśnieżajcie dachy i usuwajcie sople – to wasz obowiązek

RCB przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli - dotyczy to właścicieli i zarządców budynków w całej Polsce.

Śnieg i lód mogą ważyć nawet do 900 kg/m³, co stwarza realne zagrożenie zawalenia dachu i bezpieczeństwa przechodniów.

Za brak odśnieżenia grożą mandaty, odpowiedzialność cywilna oraz karna - warto działać zanim będzie za późno!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli i nawisów śnieżnych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli i zarządców budynków w całym kraju.

Przypomnienie nie jest bez powodu - w wielu regionach Polski warunki pogodowe są wyjątkowo trudne, a opady śniegu nie ustają. Strażacy i służby ratunkowe apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się nie tylko mandatem, ale również poważnymi konsekwencjami prawnymi i moralnymi.

Strażacy alarmują: śnieg to nie żart!

Państwowa Straż Pożarna na swoich stronach internetowych regularnie przypomina, że nadmierne zaleganie śniegu zagraża konstrukcji budynków oraz bezpieczeństwu osób znajdujących się w ich pobliżu. "Obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na: właścicielach budynków, zarządcach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach posiadających obiekty użytkowe, w tym hale, magazyny i sklepy" - informują strażacy.

Nie ma jednej ustawowo określonej grubości pokrywy śnieżnej, która obligowałaby do działania. Każdorazowo należy ocenić realne zagrożenie - grubość lub ciężar śniegu, ryzyko zsuwania się śniegu lub lodu, czy warunki pogodowe sprzyjające dalszemu gromadzeniu się śniegu.

Jakie są najczęstsze zagrożenia?

Zawalenie się dachu - szczególnie na starszych i nieprzystosowanych do dużych obciążeń budynkach gospodarczych.

Oderwanie się sopli lub nawisów śnieżnych - mogą one spaść na przechodniów, samochody lub elementy infrastruktury.

Uszkodzenie mienia - zarówno własnego, jak i sąsiadów czy osób postronnych.

Ile naprawdę waży śnieg?

Ile waży śnieg?

Śnieg, choć na pierwszy rzut oka wydaje się lekki, może błyskawicznie zamienić się w ogromne obciążenie dla konstrukcji dachów. Jego masa rośnie wraz z wilgotnością i upływem czasu. Oto orientacyjne wartości:

Świeży śnieg: 30-50 kg/m³

Stary śnieg: 100-200 kg/m³

Mokry śnieg: 200-400 kg/m³

Lód: 800-900 kg/m³

Przykładowo, 1 m³ mokrego śniegu to aż 200-400 kilogramów! A gdy śnieg zamarznie i zamieni się w lód, jego ciężar może sięgać nawet 900 kilogramów na metr sześcienny. To potężne obciążenie, które może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Kto odpowiada za odśnieżanie i jakie są konsekwencje?

Prawo budowlane jasno określa, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego musi "zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury". Dotyczy to m.in. intensywnych opadów śniegu.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachu może skutkować:

Mandatem lub grzywną (nawet do 1500 zł za nieodśnieżony chodnik)

Odpowiedzialnością cywilną za szkody, np. uszkodzenie mienia, wypadek osoby trzeciej

Odpowiedzialnością karną w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia

Policja przypomina, że obowiązek utrzymania czystości dotyczy także chodników wzdłuż posesji. Osoby odpowiedzialne za odśnieżanie mogą ponieść konsekwencje, jeśli na terenie ich nieruchomości dojdzie do wypadku.

Bezpieczeństwo przede wszystkim - jak usuwać śnieg?

Odśnieżanie dachów powinno być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i sprzęt, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. "Samodzielne próby usuwania śniegu z dachów stromych lub wysokich są niebezpieczne i niewskazane" - ostrzegają strażacy.

Warto korzystać z usług profesjonalnych firm, które dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem. To nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa - zarówno właścicieli, jak i wszystkich osób przebywających w budynkach i ich otoczeniu.