Alarm powodziowy ogłosiła burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Ma to związek z silnymi opadami deszczu i wzrostem poziomu wód w rzekach. Olza przekroczyła już poziom alarmowy, a deszcz wciąż pada.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Po południu poziom Olzy w mieście wynosił 251 cm. To o 21 cm więcej niż poziom alarmowy. Do poziomu alarmowego zbliża się także Bobrówka.

Na Śląsku Cieszyńskim stan ostrzegawczy przekroczyły również Wisła w Wiśle Czarnem oraz na wodowskazach Ustroń-Obłaziec i Skoczów, a także Brennica w Górkach Wielkich.

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie przed silnymi deszczami, które do końca dnia mogą wystąpić w powiatach bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim i żywieckim, a także w Bielsku-Białej i Jastrzębiu-Zdroju. Spaść może do 60 mm deszczu, a lokalnie nawet do 70 mm. Mogą pojawić się burze.