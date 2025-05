Cztery stopnie alarmowe - warto o nich pamiętać

Zgodnie z ustawą stopnie alarmowe ustala premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pierwszy stopień - Alpha - oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana m.in. do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Wprowadza się go, gdy otrzymano informację o możliwym, ale trudnym do przewidzenia zdarzeniu terrorystycznym.

Bravo utrzymuje wszystkie zalecenia Alpha i dodaje np. obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez tych członków służb mundurowych, którzy zabezpieczają obiekty administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Bravo oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie o charakterze terrorystycznym, ale o nieznanym celu ataku. Bravo nakazuje kontrolę pojazdów, osób oraz budynków publicznych w zagrożonych regionach. Wzmacniana jest także ochrona komunikacji publicznej, a do przedszkoli, szkół czy uczelni nie mają prawa wchodzić osoby postronne.

Trzeci stopień - Charlie - oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu. Obowiązywał od lutego 2022 do lutego 2024. Poza wymogami dwóch poprzednich stopni wprowadza np. konieczność sprawdzenia miejsc przeznaczonych dla ewakuowanej ludności. Ogranicza też możliwość parkowania w pobliżu chronionych obiektów.

Najwyższym stopniem jest Delta i oznacza, że przygotowania do potencjalnego ataku terrorystycznego są zaawansowane. Atak może obejmować terytorium Polski, być wymierzony w polskich obywateli przebywających za granicą lub w polską infrastrukturę za granicą.